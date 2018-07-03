TEKİRDAĞ:
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03 Temmuz 2018 Salı 11:20

Başkan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Süleymanpaşa ilçesine bağlı Husunlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kadir Albayrak daha sonra Muratlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ile birlikte talep ve önerileri dinleyen Başkan Albayrak, taş ocaklarında çalışan ağır tonajlı araçların ve hafriyat kamyonlarının aşırı yük taşımaları dolayısıyla bozulan yolların onarımı için vatandaşlarla değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar özverili çalışmalardan dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti.
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