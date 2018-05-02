Başkan Albayrak, yağmur ve şükür duasına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlarla birlikte yağmur ve şükür duasına katıldı.Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi’nde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı duanın ardından...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlarla birlikte yağmur ve şükür duasına katıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi’nde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı duanın ardından Başkan Albayrak, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Albayrak, ’Allah kabul etsin’ dileklerini de iletti.