21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:57

Başkan Albayrak’tan sağlıkçılara destek

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da görevi sırasında bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edilmesi olayına bir tepki de Tekirdağ’daki sağlık çalışanlarından geldi.Tekirdağ Tabip Odası Şanlıurfa Harran Üniversitesi...