TEKİRDAĞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:52

Başkan Eşkinat: "Süleymanpaşa bir Avrupa kentidir"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Avrupalı misafirleriyle birlikte kutladı. Kutlamada konuşan Başkan Eşkinat, "Süleymanpaşa bir Avrupa kentidir. Bu yolda ilerlemeye de devam edecektir" dedi.

Başkan Eşkinat: 'Süleymanpaşa bir Avrupa kentidir'
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Avrupalı misafirleriyle birlikte kutladı. Kutlamada konuşan Başkan Eşkinat, "Süleymanpaşa bir Avrupa kentidir. Bu yolda ilerlemeye de devam edecektir" dedi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Tekirdağ, Süleymanpaşa’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Avrupa Diploması ödüllü Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’na denk gelen tarihlerde gerçekleştirdiği 4. Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, 1. Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı ve 4. Rodosto Cup Uluslararası Yelken Yarışları’nda bu etkinlikler için Süleymanpaşa’da bulunan, Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesinden katılımcı ile Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Avrupa Hareketlilik Haftası, şehirleşmenin getirdiği hız, gerek ulaşım gerekse iletişim araçları teknolojilerinin gelişmesi gibi sebeplerle daha çok iş yaparken daha az hareket eden insanların dikkatini doğamıza ve beden sağlığımıza daha uygun olan bedensel etkinliklere çekmek amacıyla ortaya çıkmış bir fikir. Bu hafta içinde; başlangıçta Avrupa Birliği sınırları içinde, daha sonra ise dünya çapında özellikle yerel yönetimlerin koordinasyonu ve önderliğinde motorize trafiğin azaltılmasına, bedensel hareketin artırılmasına yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor" dedi.

"Süleymanpaşa bir Avrupa kentidir"

Avrupa Haftası’nı çeşitli şekilde kutladıklarını belirten Eşkinat, "Biz de bu hafta içine denk gelen tarihlerde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutladık ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına Avrupa’nın ve dünyanın her yerinden gelen heykel ve resim sanatçılarımız, yelken sporcularımız, antrenörlerimiz ve Tekirdağlı hemşehrilerimizle birlikte net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Biz yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve sportif etkinliklerle insanları bir araya getirmeye, onları harekete teşvik etmeye devam ediyoruz. RodostoBis bisiklet kiralama hizmeti, RodostoBike bisiklet turu, RodostoŞah satranç turnuvası, Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirdiğimiz spor kursları, yaz okulları ve çok daha fazlasını her yıl düzenli olarak sürdürüyoruz. Bu haftaya özel olarak dikkat çekici etkinliklerle vatandaşlarımızı beden sağlığı ile ilgili harekete geçmeye yönlendirmeye çalıştık. Süleymanpaşa bir Avrupa kentidir. Bu yolda ilerlemeye de devam edecektir" diye konuştu.
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