TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 12:45

Başkan Eşkinat TTSO Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya geldi.Başkan Yardımcısı Berkay Çakır’ın da katıldığı toplantıda Başkan Eşkinat ve Tekirdağ Ticaret ve...

Başkan Eşkinat TTSO Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Berkay Çakır’ın da katıldığı toplantıda Başkan Eşkinat ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay yönetim kuruluna yönelik açıklamalarda bulundu.

Şehrin sorunları, gelecek planları ve gelişimiyle ilgili görüş alışverişi ile devam edilen toplantıda Başkan Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve projeleri Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile paylaşarak yapılacaklar hakkında bilgi verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku