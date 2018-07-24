Başkan Eşkinat TTSO Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya geldi.Başkan Yardımcısı Berkay Çakır’ın da katıldığı toplantıda Başkan Eşkinat ve Tekirdağ Ticaret ve...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Berkay Çakır’ın da katıldığı toplantıda Başkan Eşkinat ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay yönetim kuruluna yönelik açıklamalarda bulundu.

Şehrin sorunları, gelecek planları ve gelişimiyle ilgili görüş alışverişi ile devam edilen toplantıda Başkan Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve projeleri Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile paylaşarak yapılacaklar hakkında bilgi verdi.