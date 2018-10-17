Başkan Kadir Albayrak muhtarlarla buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesi mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.Muratlı ilçesindeki mahalle muhtarlarının, Başkan Kadir Albayrak’a makamında gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesi mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Muratlı ilçesindeki mahalle muhtarlarının, Başkan Kadir Albayrak’a makamında gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde gerçekleşen öğle yemeği programında Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan da yer aldı.

Programda, Büyükşehir Belediyesinin Muratlı ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve mahallelerin genel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Program sonrasında açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, muhtarlık müessesinin çok önemli olduğunu belirterek “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarda muhtarlarımızın da görüşlerini mutlaka aldık. Ben bu vesile ile 19 Ekim Muhtarlar Günü’nüzü de kutluyorum" dedi.