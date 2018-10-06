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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:47

Başkan Sarıkurt, Rumeli Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, halk buluşmasında Rumeli Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.15. kez düzenlenen ’Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor’ mahalle buluşması Rumeli Mahallesi Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi....

Başkan Sarıkurt, Rumeli Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, halk buluşmasında Rumeli Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

15. kez düzenlenen ’Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor’ mahalle buluşması Rumeli Mahallesi Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Hülya Perin ve Rumeli Mahallesi Muhtarı Hamdi Balın’ın katıldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik bir sunumu ile başladı.

Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Öte yandan, program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon ve şekerleme hediye edildi.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu’nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği kaydedildi.
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