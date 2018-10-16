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16 Ekim 2018 Salı 12:38

Başkan Sarıkurt vatandaşın ayağına giderek sorununu dinliyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği Halk Konuşuyor Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Sarıkurt bu buluşmalarda vatandaşın ayağına giderek sorununu dinliyor.Çorlu...

Başkan Sarıkurt vatandaşın ayağına giderek sorununu dinliyor
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği Halk Konuşuyor Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Sarıkurt bu buluşmalarda vatandaşın ayağına giderek sorununu dinliyor.

Çorlu Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından beraberine belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerini de alarak halkın sorunlarını yerinde dinlemek üzere "Halk Konuşuyor Başkan Dinliyor" adlı mahalle buluşmaları düzenleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Her mahallede ayrı ayrı düzenlenen programlar kapsamında ilk olarak belediyenin o mahallede yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Sarıkurt daha sonra vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili olarak talep ve önerileri dinliyor.

Vatandaşların belediye ile ilgili beklenti ve sorunlarına ilk ağızdan yanıt veren Başkan Sarıkurt’un gerek yaklaşımı gerekse düzenlediği toplantılarla vatandaşların ayağına giderek sorunları yerinde tespit etmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.
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