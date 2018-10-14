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14 Ekim 2018 Pazar 10:46

Başkan Yüksel, Oğuzhan Caddesi’nde tamamlanan çalışmaları inceledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Yeşiltepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serilen Oğuzhan Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yüksel, asfaltlama çalışmalarının diğer mahallerde de devam ettiğini belirtti.Ergene Belediyesi Fen İşleri...

Başkan Yüksel, Oğuzhan Caddesi'nde tamamlanan çalışmaları inceledi
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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Yeşiltepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serilen Oğuzhan Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yüksel, asfaltlama çalışmalarının diğer mahallerde de devam ettiğini belirtti.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ergene’de yapımı devam eden parke taşı döşeme, asfalt serim ve yol bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün de Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Oğuzhan Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Hülya İnci’den yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Yüksel, esnaf ve mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek yol sorununu bu bölgede ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Ergene’de diğer mahallelerde olduğu gibi Oğuzhan Caddesi’nde de kaliteli bir işin yapıldığını belirten Başkan Yüksel, “Planladığımız gibi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Oğuzhan Caddesi’nde asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde kaldırım oluşturma çalışmalarına başlayacağız. Bu çalışmamız ile Oğuzhan Caddesi’ndeki yolumuz gibi kaldırımlarımız da genişleyecek ve vatandaşlarımız da ulaşımda büyük bir rahatlığa kavuşacak” dedi.
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