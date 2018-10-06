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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:46

Başkan Yüksel yenilenen futbol sahasını tanıttı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye tarafından yenilenen Ergene Velimeşespor Futbol Sahası ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Yüksel toplantıda Ergene Velimeşespor’un yeni sahasında büyük başarılara imza atacağını...

Başkan Yüksel yenilenen futbol sahasını tanıttı
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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye tarafından yenilenen Ergene Velimeşespor Futbol Sahası ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Yüksel toplantıda Ergene Velimeşespor’un yeni sahasında büyük başarılara imza atacağını belirtti.

Ergene Belediyesi tarafından yenilenen Ergene Velimeşespor Futbol Sahası basın mensuplarına tanıtıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından gerçekleşen tanıtım toplantısına, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Ayça Çevikelli, Belediye Meclis Üyesi Mülayim Bedir, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Adem Memiş, kulüp yöneticileri, Ergene Velimeşespor Teknik Direktörü Özgür Sağlam ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Gerçekleşen basın toplantısında yenilenen futbol sahasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ bölgemizi profesyonel liglerde temsil eden tek futbol takımımız olan Ergene Velimeşespor’un yeni sahasında çok büyük başarılara imza atacağını belirtti. Başkan Yüksel, “Ergenemizde spora ve sporcuya çok büyük önem veriyoruz. Yenilenen futbol tesisimizde alt yapıdan oyuncular yetiştireceğiz. Bu oyuncuları A takımımıza kazandırıp genç bir kadro oluşturacağız. Hedefimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi profesyonel takımlarda olduğu gibi alt yapılardan yıldız oyuncular yetiştirmek. Ergene Belediyesi tarafından yenilenen futbol sahamızda artık takımımız iç saha maçlarını oynayabilecek, kendi taraftarımızın önünde kendi sahasında takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Belediyelerin görevlerinden bir tanesi de ilçesinde bulunan spor kulüplerine ve sporcularına sahip çıkmaktır, Ergene Belediyemiz bunu en iyi şekilde yerine getirmektedir. Ergene bir bütündür, hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmıyoruz. Şu anda yoğun olarak Sağlık Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallelerimizde yol sorununu ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yapmış olduğumuz asfalt ve parke taş çalışmaları ile bu sorunun büyük bir kısmını ortadan kaldırdık. Şu anda da devam eden çalışmalarımızla tamamen bu iki mahallemizde ki yol sorununu ortadan kaldıracağız” dedi.

Toplantı sonrasında Başkan Yüksel gazetecilerle birlikte, yenilenen çim sahayı, tribünleri, bay ve bayan hakem odalarını, misafir takım ve ev sahibi takım soyunma odalarını, sağlık odasını gezerek tesisi misafirlere tanıttı.
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