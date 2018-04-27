TEKİRDAĞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:38

Bilime ‘iz’ bıraktılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında 26 projeyi görücüye çıkardı.Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bilim fuarının...

Bilime ‘iz' bıraktılar
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında 26 projeyi görücüye çıkardı.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bilim fuarının açılışına Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Hayri, Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Güldez ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının başlayan fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Murat Güldez 4006 TÜBİTAK bilim fuarı kapsamında hazırlanan 26 projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladıkları birbirinden farklı 26 proje katılımcılar tarafından tek tek incelendi. Projeler içerisinde yer alan ‘Çizim Robotu’ büyük beğeni topladı. Fizik, Kimya ve Meslek Dalları zümrelerince hazırlanan projeler, öğrenciler tarafından en ince detaylarına kadar anlatıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Hayri, her projeye büyük emekler verildiğini kaydederek öğrencileri tebrik etti.
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