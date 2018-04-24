Büyükşehir Belediyesi araç filosuna asfalt kombine aracı ekledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yer alan araç filosuna asfalt kombine aracını da ekledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak hizmete sunulan aracı inceleyerek personelden aracın özellikleri hakkında bilgi aldı. Kullanışlı olmasından dolayı ağırlıklı olarak şehir içinde değerlendirilecek olan asfalt kombine aracı, sathi kaplama yolların sağlamlaştırılması amacıyla da kullanılacak. Yeni asfalt kombine aracının, belediyenin araç filosunu güçlendirdiğini belirten Başkan Kadir Albayrak, aracı inceleyerek teknik donanımı ve özellikleri hakkında görevli personelden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait tır parkında bulunan aracın incelenmesinde Başkan Kadir Albayrak’a, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil de eşlik etti.