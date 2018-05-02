TEKİRDAĞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:32

Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa ilçesinde...

Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa ilçesinde de aralıksız olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sürdürülen çalışmalar kapsamında, Aydoğdu Mahallesinde; İhsan Bey, İlhanlı ve Süleyman Sami Bey Sokaklarında üstyapı çalışmaları tamamladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İl genelinde altyapı çalışmalarımızda sona gelindi. Şimdi ağırlığımızı büyük oranda üstyapı çalışmalarına veriyoruz. Çalışmalarımız, 11 ilçemizde ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülüyor. Bu süreçte bize anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tekirdağ, tüm bu çalışmaların sonunda önümüzdeki dönemlerinde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır" dedi.
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