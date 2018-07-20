ÇAF Bulgar gazetecilere tanıtıldı

Tekirdağ Valiliği, Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından desteklenen ve bu yıl ilki düzenlenecek olan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF)...

Tekirdağ Valiliği, Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından desteklenen ve bu yıl ilki düzenlenecek olan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) Bulgaristan’dan gelen konuk gazetecilere tanıtıldı.

Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) tanıtım ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Çorlu’da görev yapan Bulgaristan’dan gelen konuk basın mensupları Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Meclis Salonu’nda bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan tarafından ÇAF hakkında tanıtım ve bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda konuşan Volkan, "Çorlu ve bölgemiz için çok önemli bir projeye adım atacağız. Bu fuarın tanıtımı duyurulması konusunda yerel basınımızla birlikte hareket ediyoruz. Bunun yanı sıra misafir ettiğimiz Bulgar basın mensuplarına da ÇAF hakkında bilgilendirmede bulunduk ki onlar da gittiklerinde bizlerin reklamını en iyi şekilde yapabilsinler ve fuara katılımcı sayısı artsın. Yurt dışından buraya ziyaretçi çekebilirsek ekonomik anlamda pozitif bir iş yapmış oluruz" dedi.

Toplantı soru - cevap bölümüyle sona erdi.