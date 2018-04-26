TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 11:43

Cezaevi personeline acil durum eğitimi

Tekirdağ’da cezaevi personellerine yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik düzenlenen Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE)...

Cezaevi personeline acil durum eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ’da cezaevi personellerine yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik düzenlenen Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) Eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ 1 ve 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerinden oluşan ekibin eğitimi gerçekleştirildi. AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek başlayan eğitim, acil durumlarda kullanılacak olan araç ve gereçlerin tanıtımı ile devam etti. Eğitim programının ilerleyen günlerinde ise cezaevi personeline AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi. Son olarak program, Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleştirilerek sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku