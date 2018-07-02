TEKİRDAĞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02

Çöpleri yakmak isterken 800 saman balyasını küle çevirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöpleri yakmak isterken, bahçesindeki 800 saman balyasını küle çevirdi.Yangın Tekirdağ’ın Malkara İlçesine bağlı Deveciköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, bahçesindeki...

Çöpleri yakmak isterken 800 saman balyasını küle çevirdi
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöpleri yakmak isterken, bahçesindeki 800 saman balyasını küle çevirdi.

Yangın Tekirdağ’ın Malkara İlçesine bağlı Deveciköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, bahçesindeki çöpleri yakmak istedi. Çöpleri tutuşurken büyüyen yangın, bahçede bulunan saman balyalarına da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan 800 saman balyanın yanmasına neden oldu. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan saman balyalarındaki yangını söndürdü.
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