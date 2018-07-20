Çorlu Alışveriş Fuarı’nın lansmanı yapıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) tanıtım toplantıları Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Batı Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.Tanıtım toplantılarının ilkine, Çorlu Kaymakamı...

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) tanıtım toplantıları Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Batı Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantılarının ilkine, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkan Yardımcısı Umut Güngör, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan, Çorlu TSO Meclis üyeleri ve KOSGEB Çorlu Müdür Vekili İsmail Taha Çeykel, esnaf odalarının başkanları, Çorlu TSO Meslek Komite üyeleri ve Çorlu TSO üyeleri ile Çorlu’da bulunan alışveriş merkezlerinin temsilcileri katıldı.

"Çorlu Türkiye’nin en kıymetli ilçelerinden biridir"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç; "30 Temmuz-5 Ağustos arasında gerçekleşmesi için hepimizin birlik olduğu Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) Çorlumuz ve bölgemiz için ekonomik anlamda pozitif etkiler oluşturacaktır. Görev yaptığımız süre boyunca kalıcı işler başarmak istedik. Bu da onlardan bir tanesidir. Çorlu Türkiye’nin en kıymetli ilçelerinden biridir. 55 ilden büyüğüz. Nüfusu, ticareti ve sanayisi ile Çorlu’yu layık olduğu yere getirmek bizlerin elindedir. Belli noktalarda bir araya gelmek gerekiyor. Bu fuara sadece yurt içinden değil yurt dışından da katılımcı gelmesi için uğraşıyoruz. Bu konuda kurum ve kuruluşlar ortak hareket ediyor. Bunun bir başlangıç olmasını ve daha büyüklerinin ileriki yıllarda yapılmasını temenni ediyorum" dedi.

"Hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtacağız"

"Fuarın Çorlu ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, "ÇAF uzun zamandır düşünülen projelerden bir tanesiydi. Birçok ortak kurumla birlikte hareket ediliyor. Belediye olarak içinde olmamızın sebebi Çorlu’nun tanıtımı ve ticari anlamda Çorlu’ya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz içindir. Birçok girişimciye ulaşıp onlara da destek olacağız. Biz belediye olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında üzerimize düşen tüm görevleri yapacağız" açıklamasında bulundu.

Çorlu’nun nüfusundan fazla katılımcı bekleniyor

Fuarla ilgili tanıtım ve bilgilendirmede bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ise, "Bizim bu yola çıkış amacımız; bölgemizde alışveriş yapmayan tüketiciyi bölgeye getirmektir. Bu noktada şansımız var. Bölgemizde tarım fuarı gerçekleşecektir. Bu fuara yaklaşık 150 bin insan geliyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmayla birlikte 300 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Bu fuarda gıda, tekstil, oyuncak gibi farklı sektörler bir arada bulunacak. Stant açacak firmalar KOSGEB’ten destek alacaklar. Bu desteğin son başvuru tarihi 24 Temmuz’dur. Bu proje ilk olacak bundan sonraki her sene üzerine koyarak devam edecektir. Balkan ülkelerinden buraya ziyaretçi çekebilmek için çalışmalarımız sürmektedir" dedi.

Katılımcılar, toplantının öğleden sonra düzenlenen kısmında ise ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İkinci toplantıya, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alışveriş merkezlerinin yetkilileri katıldı.

Soru ve cevap şeklinde devam eden toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.