Çorlu belediye başkan yardımcılığı görevine Hülya Perin getirildi

Çorlu Belediye Yardımcısı Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlık görevine seçilmesinin ardından boşalan göreve belediye meclisi katip üyesi Hülya Perin getirildi.

Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Perin, Arşiv Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Hülya Perin 1980 yılında Edirne Uzunköprü’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne Uzunköprü’de, üniversite öğrenimini de Dumlupınar Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde tamamladı. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Perin, özel sektörde 2003 ve 2006 yıllarında planlama şefi olarak çalıştı. 2007’de Elçi Eğitim Kurumları Çorlu Şube Müdürü olarak görev aldı. 2008’de kurucu ortak olarak Özel Pera Dil Akademisi’ni, 2012’de de Pera Kafeterya’yı kurdu.

Çorlu’da ikamet etmekte olan Hülya Perin, 2008-2010 yıllarında TOBB’a bağlı Tekirdağ İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Çorlu TSO’da Meslek Komitesinde görev aldı. 2010 yılından bu yana iki dönemdir TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığını, 2013’den itibaren de 14. Meslek Komitesi Başkanlığı görevini sürdürüyor. 2014 yılında Çorlu Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2017 yılından beri Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümündeki Sosyal Sorumluluk ve Proje Dersi Serbest Öğretim Elemanı, 2017 yılında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği görevinde bulundu. Perin halen 14. Meslek Komitesi Başkanlık görevini devam ettiriyor.