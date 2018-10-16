Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan Park Kafe vatandaşlardan tam not aldı

Çorlu Belediyesi’nin Kitap Kafe ve Tenis Kafe’den sonra hayata geçirdiği Park Kafe de vatandaşlardan tam not aldı. Çorlu’nun simgelerinden biri olan ve yenilenen Atatürk Parkı yeniden hizmet vermeye başladı.Çorlu’nun göbeğindeki en uğrak...

Çorlu Belediyesi’nin Kitap Kafe ve Tenis Kafe’den sonra hayata geçirdiği Park Kafe de vatandaşlardan tam not aldı. Çorlu’nun simgelerinden biri olan ve yenilenen Atatürk Parkı yeniden hizmet vermeye başladı.

Çorlu’nun göbeğindeki en uğrak yerlerden biri olan, Atatürk Meydanı’na yeşil görüntüsünü veren, Çorluluların nefes aldığı yeşil alanların en başında gelen ve geçtiğimiz yıl Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tadilata alınan ve tamamlanan çalışmaların ardından açılan Atatürk Parkı vatandaşların uğrak yeri oluyor.

Peyzaj düzenlemesi kapsamında dekoratif parke taşların kullanıldığı, çiçeklerin ekildiği, süs havuzu bulunan ve muhtelif noktalardaki bankları ile farklı bir görünüme kavuşan Atatürk Parkı, ayrıca içerisinde çocukların gönüllerince eğlenebileceği geniş bir oyun alanını da barındırıyor.

Park içerisinde yapımı tamamlanan ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlanan Park Kafe de tıpkı daha önce açılan Kitap Kafe ve Tenis Kafe gibi Çorlululara kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet veriyor.

Soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra tatlı ve tuzlu yiyecek seçenekleriyle de hizmet vermeye başlayan Park Kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarıyla Çorluluların beğenisini topluyor. Dekoru ve farklı atmosferi ile Park Kafe, her gün 10.00 - 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor.