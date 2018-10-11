Çorlu-Ergene İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi TESKİ’ye devredildi

Tekirdağ’ın, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Çorlu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon (TESKİ) İdaresi Genel Müdürlüğüne devredildi.

Devlet Su İşlerinin TESKİ adına yaptığı ve günlük arıtma kapasitesi 60 bin metreküp olan tesis, artık tamamen TESKİ’nin sorumluluğunda olacak. Belli bir süre yüklenici firma tarafından işletilen tesis, DSİ yetkilileri ve TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa arasında atılan imza ile TESKİ çatısı altında hizmet vermeye başladı. Tesisin yatırım bedeli TESKİ tarafından ödenecek.

Protokol törenine TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’nın yanı sıra DSİ Genel Müdürlüğü Kesin Kabul ve Devir Heyet Başkanı İbrahim Sak, DSİ 11.Bölge temsilcisi Ümit Demirbağ, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı İmdat Demir katıldı.

"Çevre bizim için çok önemlidir"

Protokolün imzalanması sırasında konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "İnşaatı tamamlanan Çorlu-Ergene Atıksu Arıtma Tesisi, yüklenici firma ve TESKİ tarafından bir süre ortaklaşa bir şekilde işletildi. Ortak işletme sırasında görülen eksiklikler tamamlandı ve bugün tamamen TESKİ’ye devredildi. Atıksu arıtma tesisi Çorlu ve Ergene ilçelerimizin evsel atık suyunu arıtacaktır. Günlük arıtma kapasitesi 60 bin metreküptür ve bölgenin 2030 yılı nüfusu öngörülerek projelendirilmiştir. 1 milyon nüfusu aşmış olan Tekirdağ’ın tüm evsel atık sularını arıtmak öncelikli hedefimizdir. Çevre bizim için çok önemlidir. Yarının doğası için bugünden elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İşletmesi tamamen TESKİ’ye geçen Çorlu-Ergene Atıksu Arıtma Tesisini de en iyi şekilde işleteceğimize inanıyorum. Uzman bir ekibe sahibiz. Atıksu arıtma tesislerimiz bilim ve teknolojiden yararlanılarak işletiliyor" dedi.

"Çorlu ve Ergene’nin derelerini kirletmeyecektir"

Tekirdağ’da bulunan derelerin temiz olacağını belirten Başa, "İleri biyolojik olarak, standartlara uygun bir şekilde arıtılan evsel atık sular, yine standartlara uygun bir şekilde doğaya deşarj edilecektir. Atık sular artık doğrudan Çorlu ve Ergene’nin derelerini kirletmeyecektir. Arıtılarak derelere deşarj edilen su sayesinde, dere kirlilikleri de önlenmiş olacaktır. Fakat bölgedeki sanayi atık suları da arıtılmalıdır. Bu konuda ilgili kurumlar da gerekeni yapmalıdır. Sanayi atık sularının arıtılması TESKİ’nin sorumluluğunda değildir. Bu tesisin yapımında ve işletilmesinde emeği geçen DSİ Genel Müdürlüğü ve TESKİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm Çorlu ve Ergene halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.