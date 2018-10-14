Çorlu Gençlik Merkezi sağlıklı nesiller yetiştiriyor

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çorlu Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Çorlu Devlet Hastanesi ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğünce liseli gençlere yönelik Psikolojik Dayanıklılık Semineri düzenledi.

Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Çorlu Devlet Hastanesinde görevli Dr. Korkut Budak, Gençler ve Ruh Sağlığı, Kendine İyi Bak, Umudunu Kaybetme, Kararlı Davran, Hedeflerine Doğru Hareket Et başlıklarında gençlere sunum gerçekleştirdi. Seminerin sonunda gençlerin sorularını da yanıtlayan katılımcılar yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Seminerin sonunda Çorlu Gençlik Merkezi Müdürü Şafak Turan, Dr. Korkut Budak’a teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.

Çorlu Gençlik Merkezi Müdürü Şafak Turan bundan sonra da sağlık ile ilgili yapılacak olan çalışmaların yine kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirileceğini belirtti ve düzenlenen seminerin de oldukça verimli geçtiğini söyledi.