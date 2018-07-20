TEKİRDAĞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:51

Çorlu İmam Hatip Ortaokulundan Hafızlık Projesi etkinlikleri

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunun "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" etkinliklerine katıldı.

Çorlu İmam Hatip Ortaokulundan Hafızlık Projesi etkinlikleri
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunun "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" etkinliklerine katıldı.

Öğrencilerin okul ortamlarından uzak kalmadan yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamda bulunarak hafızlık yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” etkinlikleri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, bu kapsamda proje faaliyetlerini yürüten Çorlu İmam Hatip Ortaokulunun çalışmalarını yerinde inceledi ve faaliyetlere katıldı. Ulusan’a İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kocabaş ve Çorlu Müftüsü Adem Gülmek eşlik etti.
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