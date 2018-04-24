Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Reşat Uçak, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Reşat Uçak, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ile birlikte Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Kılıç, Reşat Uçak’a yeni görevinde başarılar diledi.
Çorlu Şube Müdürü Reşat Uça, Saray Milli Eğitim Müdürü oldu
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Reşat Uçak, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Reşat Uçak, Çorlu İlçe Milli Eğitim...