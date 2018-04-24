Çorlu Şube Müdürü Reşat Uça, Saray Milli Eğitim Müdürü oldu

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Reşat Uçak, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ile birlikte Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Kılıç, Reşat Uçak’a yeni görevinde başarılar diledi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Reşat Uçak, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Reşat Uçak, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Reşat Uçak, Çorlu İlçe Milli Eğitim...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.