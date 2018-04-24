Çorlu TSO’nun yeni yönetimi Kaymakam Kılıç ile bir araya geldi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının yeni yönetimi Tekirdağ Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ı ziyaret edip yeni dönem projeleri hakkında bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundu.

Çorlu TSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ile birlikte Çorlu Hükümet Konağı’nı ziyaret ederek Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile görüştü. Çorlu TSO yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Oda Başkanı İzzet Volkan hem yeni dönem projelerini hem de Çorlu’da planladıklarını Kaymakam Kılıç ile paylaştı.

Nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Kılıç, Çorlu TSO’nun yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.