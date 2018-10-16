Çorlu’da engellilere yazarlık kursu

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi’nde dernek üyesi engellilere ve engelli yakınlarına "Yazarlık Kursu" veriliyor.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çorlu Şube Başkanı Canan Naciye Yurdseven, TSD Çorlu Şubesi olarak üyelerin eğitimine ve sosyal hayata katılmasına önem verdiklerini belirterek, üyelerin kendini geliştirebileceği kurslar açmaya gayret ettiklerini söyledi. Yazarlık kursunun da Seyfi Genç tarafından kendilerine önerildiğini belirten Yurdseven, "Kendisi Hacettepe Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Üniversitede yazarlık dersleri almış. Sonrasında da bu konuyla ilgili çalışmalar yapmış, kurslar düzenlemiş. Yazarlık kursumuz 4 haftadır devam ediyor. 12 üyemiz kayıt yaptırdı. Düzenli olarak geliyorlar" dedi.

Engellilerle yazarlık kursu hakkında bilgi veren gazeteci yazar Genç, "Yazarlık Atölyeleri üniversite yıllarımda hatta öncesinde de ilgilendiğim bir konuydu. Okul bittikten sonra da bu konuda okumalar yapmaya, çalışmaya devam ettim. Daha önce de çeşitli derneklerde ücretsiz olarak bu kursları verdim. Gençlerle ve çocuklarla çalıştım. Fakat Sakatlar Derneği’nde çok farklı ve değişik bir ortam var. 12 kişilik kursiyerlerin en küçüğü 9 en büyüğü 60 yaşında. Yazarlık eğitimi konusuna genelde lise ve üniversite mezunları ilgi gösterirken burada ağırlık ilkokul mezunu. Fakat hepse yazarak kendilerini ifade etmek istiyorlar. Bu nedenle bu kursun açılmasını önerdim. Zira yazmak fiziksel engelleri kaldıran, engel tanımayan bir uğraş. Yazdığınız öyküde hayallerinizin sınırları tek engeliniz" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi’nde düzenlenen etkinliğin 10 hafta yazarlık 2 hafta da editörlük ve yayıncılık konularında olmak üzere toplam 12 hafta süreceği öğrenilirken, derslere yazar ve şairlerin de konuk olarak katılarak destek vereceği açıklandı. 12 haftalık derslerde katılımcılara yazma ihtiyacı, yaratıcılığı geliştirme, cümle ve paragraf çalışmaları, mekan kurulumu, hikaye kurulumu, çatışma, kurmaca türleri anlatılacak. Katılımcılar kurs süresinde çeşitli yazı çalışmaları yapacak. Kurs sonunda ise kendi öykülerini yazacaklar. Projenin devamında katılımcılar proje sonunda ortaya çıkardığı öyküler bir kitapta toplanacak.