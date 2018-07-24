TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 18:25

Çorlu’da internet bedava

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından bir yıl önce ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayan ve hizmet verdiği günden bu yana yaklaşık 15 bin kişinin faydalandığı WIFI noktalarına ilave olarak yeni WIFI direkleri dikildi.

Çorlu'da internet bedava
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından bir yıl önce ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayan ve hizmet verdiği günden bu yana yaklaşık 15 bin kişinin faydalandığı WIFI noktalarına ilave olarak yeni WIFI direkleri dikildi.

Vatandaşların WIFI hizmet noktalarını daha kolay görmeleri için Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Belediye Binası, Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kitap Kafe, Tenis Kompleksi&Tenis Kafe’ye WIFI direkleri dikildi. Halihazırda WIFI hizmeti verilen bölgelerde ücretsiz WIFI hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, öncelikle Çorlu Belediyesi şifresiz ağına bağlanarak açılan ekranda kullanıcı butonu ile kayıt olacak. Daha sonra kayıtlı telefon numaralarına gelen doğrulama koduyla kullanıcı hesabı oluşturan kullanıcılar, sisteme giriş yaparak WIFI hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku