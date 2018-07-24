Çorlu’da internet bedava

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından bir yıl önce ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayan ve hizmet verdiği günden bu yana yaklaşık 15 bin kişinin faydalandığı WIFI noktalarına ilave olarak yeni WIFI direkleri dikildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından bir yıl önce ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayan ve hizmet verdiği günden bu yana yaklaşık 15 bin kişinin faydalandığı WIFI noktalarına ilave olarak yeni WIFI direkleri dikildi.

Vatandaşların WIFI hizmet noktalarını daha kolay görmeleri için Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Belediye Binası, Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kitap Kafe, Tenis Kompleksi&Tenis Kafe’ye WIFI direkleri dikildi. Halihazırda WIFI hizmeti verilen bölgelerde ücretsiz WIFI hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, öncelikle Çorlu Belediyesi şifresiz ağına bağlanarak açılan ekranda kullanıcı butonu ile kayıt olacak. Daha sonra kayıtlı telefon numaralarına gelen doğrulama koduyla kullanıcı hesabı oluşturan kullanıcılar, sisteme giriş yaparak WIFI hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.