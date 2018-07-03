TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:33

Çorlu’daki kanalizasyon hatları yenileniyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu'daki kanalizasyon hatları yenileniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu’da kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu alanlarında ayrı ayrı bölgelerde eş zamanlı çalışmalar yürüten TESKİ ekipleri, bir yandan içme suyu şebekelerini diğer yandan ilçedeki kanalizasyon şebekelerini yeniliyor.

TESKİ Çorlu Şubesi ekipleri bu kapsamda Çorlu’nun en uzun caddelerinden biri olan ve ilçenin ortasından geçen Salih Omurtak Caddesi’ndeki kanalizasyon hatlarını yenilemek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku