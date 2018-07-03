Çorlu’daki kanalizasyon hatları yenileniyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu’da kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu alanlarında ayrı ayrı bölgelerde eş zamanlı çalışmalar yürüten TESKİ ekipleri, bir yandan içme suyu şebekelerini diğer yandan ilçedeki kanalizasyon şebekelerini yeniliyor.

TESKİ Çorlu Şubesi ekipleri bu kapsamda Çorlu’nun en uzun caddelerinden biri olan ve ilçenin ortasından geçen Salih Omurtak Caddesi’ndeki kanalizasyon hatlarını yenilemek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.