TEKİRDAĞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:58

Cumhuriyet konserinde Ferhat Göçer sahne alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi tarafından, Çorlu ilçesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Ferhat Göçer sahne alacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde saat...

Cumhuriyet konserinde Ferhat Göçer sahne alacak
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi tarafından, Çorlu ilçesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Ferhat Göçer sahne alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde saat 19.00’da Çorlu’da Atatürk Meydanında başlayacak fener alayı Cumhuriyet Parkı’nda sona erecek. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 20.00’de Cumhuriyet Parkı’nda sevenleriyle buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser etkinliğine tüm Çorlu halkı davet edildi.
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