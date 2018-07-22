TEKİRDAĞ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 11:03

Dereye batan inek bir buçuk saatte kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde Çorlu deresi etrafında otlayan inek bataklığa saplandı. Kurbanlık hayvanlarını otlatmaya çıkaran Yurdalan Uzun, ineği bataklığa saplanınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve kepçe aracılığı ile başlayan çalışmaların sonucunda inek kurtarıldı.

Dereye batan inek bir buçuk saatte kurtarıldı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde Çorlu deresi etrafında otlayan inek bataklığa saplandı. Kurbanlık hayvanlarını otlatmaya çıkaran Yurdalan Uzun, ineği bataklığa saplanınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve kepçe aracılığı ile başlayan çalışmaların sonucunda inek kurtarıldı.

Kızılpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Çorlu deresi civarında kurbanlık hayvanlarını otlatmaya çıkaran Yurdalan Uzun, bir ineğinin Çorlu deresindeki bataklığa girdiğini gördü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, bir kepçe yardımıyla dereye düşen ineği kurtarmak için seferber oldu. İneğin sahibi Yurdalan Uzun ve ailesi de ineği kurtarmak için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Bir buçuk saat süren kurtarma çalışmasının ardından battığı yerden kurtarılan inek özgürlüğüne kavuştu.

"İtfaiye ve babamlara haber verdim"

İneğin sahibi Yurdalan Uzun başına gelen talihsiz olayı şöyle anlattı:

“Hayvanları otlatıyorduk. Hayvanları dere kenarına getirdik. Diğer hayvanlar da yoldan geçsin diye 5-6 hayvan dereye indi. Diğerleri geçti bu derede battı. Çıkmak için çabalarken çok yoruldu. Diğer hayvanları çıkardık bu arada biz bunu çıkarmaya çalıştık fakat çıkmadı. Babamları aradım daha sonra da itfaiye ekiplerine haber verdim.”
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