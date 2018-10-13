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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:56

Dünya Kupası finalistleri başarılarını Mahmut Şahin ile paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası’nda düzenleyen 40 yaş üzeri dünya şampiyonasında final oynayan ve dünyanın en centilmen takımı seçilen Trakya Veteran Karması’nın sporcularını başarılarını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile de paylaştı.

Dünya Kupası finalistleri başarılarını Mahmut Şahin ile paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde Kuşadası’nda düzenleyen 40 yaş üzeri dünya şampiyonasında final oynayan ve dünyanın en centilmen takımı seçilen Trakya Veteran Karması’nın sporcularını başarılarını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile de paylaştı.

Kuşadası’nda düzenlenen 40 Yaş Üzeri Dünya Şampiyonas’ında, Dünya Kupası finali oynayan ’Dünyanın En Centilmen Takımı’ seçilen ve Takım Kaptanı Zafer Soykırlı’ya şampiyon özel onur ödülü verilen Trakya Veteran Takımı, başarısını Trakya Kalkınma Ajansı Mahmut Şahin ile paylaştı.

Şahin’e üzerinde adının yazılı olduğu formayı takdim eden takım kaptanı Zafer Soykırlı, düzenlenen organizasyon ve elde ettikleri başarılar hakkında bilgiler verdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de hem başarılarından ötürü hem de Trakya’nın adını dünya kupası gibi bir organizasyonda duyurdukları için sporcuları tebrik etti.
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