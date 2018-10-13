TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:55

Dünya Veteranlar Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu ödülü Tekirdağ’a

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ev sahipliğinde Kuşadası’nda düzenlenen 40 yaş üzeri Dünya Futbol Şampiyonası’nda final oynayan Trakya karması şampiyonluğu kaçırdı ama dünyanın en centilmen takımı ve şampiyona özel onur ödülünün...

Dünya Veteranlar Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ödülü Tekirdağ'a
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ev sahipliğinde Kuşadası’nda düzenlenen 40 yaş üzeri Dünya Futbol Şampiyonası’nda final oynayan Trakya karması şampiyonluğu kaçırdı ama dünyanın en centilmen takımı ve şampiyona özel onur ödülünün sahibi oldu.

40 yaş üzeri veteranlar dünya kupasında dünyanın en centilmen takımı plaketini ve dünya şampiyonasının en değerli futbolcusu ödülünü alan Trakya Karması sporcuları, başarılarını Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile paylaştı.

Vali Ceylan’ı makamında ziyaret eden takımın kaptanı ve dünya şampiyonasının en değerli oyuncusu seçilen Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’a Trakya Veteran Karması takımının formasını hediye ederek gerçekleştirilen organizasyon ve elde edilen başarılarla ilgili olarak bilgiler verdi.

Vali Ceylan’dan başarılarından ötürü Trakyalı veteranları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Trakya Veteranlar Ligi Başkan Yardımcısı ile Tekirdağ Dost Veteran Takımının Başkanı ve oyuncusu da olan aynı zamanda dünya şampiyonasında en değerli oyuncu seçilen Zafer Soykırlı’nın başkanlığındaki Trakya Veteranları Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi de olan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay’ı da ziyaret ederek hem isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti hem de mutluluklarını paylaştılar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku