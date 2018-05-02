El emeği ürünler görücüye çıktı

Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) bünyesinde yer alan 7 sanat kursunda üretilen eserlerin sunulduğu sergi Tekira AVM’de açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen meslek edindirme kurslarında kursiyerlerin yaptığı eserler Tekira AVM’de vatandaşların ziyaretine açıldı. Açılışın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak sergiyi gezerek eğitimcilerden sergideki eserler hakkında bilgi aldı. Sergide emeği geçen kursiyerlere ve kurs eğitimcilerine teşekkür eden Başkan Albayrak, gelecek dönemlerde de bu kurslara devam edileceğini belirtti.

"7 tane kursumuzda üretilen eserlerin sergisini açtık”

Sergi hakkında bilgi veren Çömlek Kursu eğitmeni Kadir Ruç, "TEMEK bünyesinde yer alan 7 tane kursumuzda üretilen eserlerin sergisini açtık. Resim, mozaik, heykel, seramik, çömlekçi çarkı, çini ve 3 boyutlu rölyef kurslarımız burada aktif bulunmakta. Bu imkanları sağladığı için büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum. Ben kendi kursumdan bahsedeyim. Burada çömlekçi çarkında tamamen sıfırdan yaptığımız ürünleri pişiriyoruz. Pişirimini yaptıktan sonra sırlamasını yapıyoruz ve bu şekilde sergiye hazırlık yapıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarım sergi için çok uğraştılar, çok emek verdiler, ilgi çok güzel. Bunların devamının gelmesini istiyoruz” dedi.

Çini eğitmeni Ömür Canpolat ise çini sanatı hakkında bilgi vererek, "Dört ayı geçen bir süreç içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımızı buradaki sergiyle nihayetlendirdik. Bizler çininin sonuçlanmış haline ateşte açan çiçekler diyoruz. Geleneksel el sanatlarımızdan çiniyi ve çini işlemesini yaşatmaya dikkat ettik. Kursiyerlerimizin emekleri de bize şu anda sergide sonuçlarını verdi" diye konuştu.

Sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler hafta boyu Tekira AVM’de sergilenecek. Açılış programına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, kursiyerler, kurs eğitimcileri ve vatandaşlar katıldı.