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14 Ekim 2018 Pazar 10:50

Ergene zabıtasından etiket ve fiyat denetimi

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan etiket ve fiyat denetimi ile işletmelerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçiliyor.Döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılmasının...

Ergene zabıtasından etiket ve fiyat denetimi
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Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan etiket ve fiyat denetimi ile işletmelerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçiliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılmasının önüne geçmek için Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimler arttırıldı. Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yılın belirli dönemlerinde periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda sıklaştırıldı. Denetimlerde marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Marketlerin yanı sıra giysi mağazaları, sebze meyve satış noktaları, semt pazarları gibi yerlerde devam eden denetimlerin yanı sıra, ekmek fırınlarına da denetimler yapılarak ekmeğin gramajı kontrol ediliyor. Olumsuzluk görülen işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, aynı olayın devam etmesi durumunda yasal işlem yapıyor.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin son zamanlarda daha da sıklaştırıldığı belirtilerek, market raflarındaki ürünlerin satış fiyatı ve birim fiyatlarının yanı sıra birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ile malın nerede üretildiğinin de kontrol edildiği kaydedildi.
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