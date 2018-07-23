TEKİRDAĞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:54

Ergene’de yaz spor okulları çalışmaları

Tekirdağ’ın Ergene İlçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, yaklaşık 500 öğrenciye ulaşan yaz dönemi spor okullarını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.Ergene Kaymakamlığı bünyesinde açılan Ergene Gençlik...

Ergene'de yaz spor okulları çalışmaları
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Tekirdağ’ın Ergene İlçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, yaklaşık 500 öğrenciye ulaşan yaz dönemi spor okullarını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde açılan Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Eğitim Vakfı (TÜGVA) Ergene Şubesi iş birliği ile gerçekleşen Ergene Kaymakamlığı Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenci sayısının 498’e ulaştığı kaydedildi.

Kaymakam Fatih Kızıltoprak, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Türkiye Eğitim Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Emrah Hekim tarafından Yaz Spor Okulları faaliyetine ziyaret gerçekleştirildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Kızıltoprak, faaliyetlerden memnuniyetini dile getirerek, “Her geçen gün öğrenci sayısının artması bizleri geleceğe eğitimli, ahlaklı, fiziksel olarak sağlıklı gençler yetiştirmek adına mutlu etmektedir” dedi. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu da ahlaklı, çalışkan, geleceğe umutla bakan gençler yetiştirilmesi için bu tarz organizasyonları gerçekleştirmekten memnun olduklarını dile getirdi.
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