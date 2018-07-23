Ergene’deki okul yatırımları masaya yatırıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde devam eden okul yatırımlarının son durumlarını değerlendirmek ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale gelmelerini sağlamak için Kaymakamlık toplantı salonunda okul yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya,...

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde devam eden okul yatırımlarının son durumlarını değerlendirmek ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale gelmelerini sağlamak için Kaymakamlık toplantı salonunda okul yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ulaş Mahallesi’nde devam eden ilkokul inşaatı Matra Yapı Temsilcisi Emre Akay, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki İmam Hatip Lisesi inşaatının yüklenicisi Yücel İnşaat temsilcisi Ali Ceylan, Ulaş Mahallesi’nde yapımı devam eden meslek lisesi İnşaatının yapımını üstlenen Modern Karton yetkilisi Güney Aydemir doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilen okulların okul müdürleri, dönüşümü gerçekleştirecek firma yetkilisi SMS Yapı İnşaat ve Doğalgaz Dönüşüm firmasının sorumlusu Murat Tekin ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede katıldılar.

Toplantıda yatırımların en erken sürede tamamlanmasıyla ilgili olarak planlamalar yapılarak bu yatırımların 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmelerinin sağlanacağı kaydedildi.