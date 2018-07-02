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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:12

Ergeneli Samsunlular piknikte buluştu

Ergene’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen piknik etkinliği gerçekleştirildi.Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak da eşi İlke Kızıltoprak...

Ergeneli Samsunlular piknikte buluştu
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Ergene’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak da eşi İlke Kızıltoprak ile birlikte Ergene Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.

Oldukça coşkulu geçen ve çeşitli müsabakaların düzenlendiği etkinlikte Ergene Samsunlular Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı katılımları ve desteklerinden Kaymakam Kızıltoprak’a teşekkür ederek plaket takdim etti.
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