Genç çiftçilere arıcılık malzemesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında genç çiftçilere arıcılık malzemeleri düzenlenen törenle verildi.

Tarım ve Orman Malkara İlçe Müdürlüğü önünde yapılan törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ Arıcılar Birliği Başkanı Güneş Aytaç ve İl Şube Müdürleri ile destek almaya hak kazanan genç çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Arıcılar Birliği Başkanı Güneş Aytaç, genç çiftçilere ve arıcılığa verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca da yaptığı konuşmasında 2016 yılında başlayan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve 2016 yılında 142, 2017 yılında 151 ve 2018 yılında da 157 genç çiftçiye toplamda 4 milyon 710 bin TL hibe desteği sağlandığını belirtti.

Törende konuşan Vali Mehmet Ceylan "İlçelerimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa yönelik hibe destekleri sağlandı. Yine mantarcılık, seracılık üzerine destekler sağlandı. Bugün de kişi başı 30 bin lira değerinde kovan ve aletleri ile birlikte 11 genç çiftçimize vereceğiz. Bölgemiz gerçekten ayçiçeği açısından ve diğer bitki florası açısından zengin bir bölge. Arıcılığa uygun bir bölge. Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimizde arıcılık oldukça gelişiyor. Ama yeterli değil. Arıcılıkta asıl önemli olan gezginci arıcılıktır. Bunun geliştirilmesi lazım. Sadece bir bölgede bu işi yürüttüğümüz zaman hem gelir açısından hem de verimlilik açısından tam istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz. İnşallah verilen bu desteklerle arıcılık gelişir ve bölgemizde ayrı bir gelir kaynağı olur. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende Vali Ceylan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca Hayrabolu, Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinden hibe destek almaya hak kazanan 11 genç çiftçiye hem belgelerini hem de hibe edilen arıcılık malzemelerini teslim etti.