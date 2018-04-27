TEKİRDAĞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:02

Geri dönüşümden sanat eseri çıkarttılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 1 yıl boyunca geri dönüşüm malzemelerine şekil vererek tasarladıkları eserler sergiyle görücüye çıktı.Okuldaki resim atölyesine ’Evladı Fatihan...

Geri dönüşümden sanat eseri çıkarttılar
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 1 yıl boyunca geri dönüşüm malzemelerine şekil vererek tasarladıkları eserler sergiyle görücüye çıktı.

Okuldaki resim atölyesine ’Evladı Fatihan Resim Atölyesi’ adı verilirken, serginin açılışını Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban yaptı. Sergiye Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Hayri, Aydın Hasar ve ilçede bulunan diğer okulların müdürleri katıldı. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunun görsel sanatlar öğretmeni Hakan Özkafa tarafından bilgilendirilen Kaymakam Atilla Selami Abban ve Şube Müdürü Yusuf Hayri daha sonra serginin açılış kurdelesini kesti.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve katılımcılar öğrencilerin yaptıkları eserleri tek tek inceledi. Özkafa, "Öğrencilerimizin 1 yıl boyunca geri dönüşümlü malzemeleriyle hazırladıkları bu eserler bizim ve öğrencilerimiz için çok değerli. Geri dönüşümlü malzemeleri hayata kazandırmak amacı güdülen bu etkinliklerde hiçbir öğrencimize şunu yap, şu şekilde yap, diye bir şey söylemedik. Bizler tamamıyla onların hayal gücüne bıraktık ve ortaya bu sonuçlar çıktı" diye konuştu.
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