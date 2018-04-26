İçme suyu ve kanalizasyon hattının açılışı yapıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Hayrabolu ilçesine bağlı Kabahöyük, Tatarlı, Çene ve Kadriye Mahallelerinde yaptığı içme suyu ve kanalizasyon hattının açılışını gerçekleştirdi.

Tatarlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu Belediyesi ve TESKİ’nin teknik ve idari personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İl genelinde gerçekleştirdikleri altyapı hamlesinde büyük mesafe kat ettiklerini ifade etti. Başa, “Bugün Hayrabolu ilçemizin 4 önemli köyünün içme suyu ve kanalizasyon tesislerini açıyoruz. Kısa süre önce temelini attığımız tesislerin bugün açılışını gerçekleştirmek bizleri çok mutlu etti. TESKİ olarak, inşaat çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından hızlıca işlemlerimizi hallettik ve bugün açılışımızı yapıyoruz. Kadriye Mahallemizde, kanalizasyon altyapısı yoktu. Bu mahallemize 7 bin 700 metre kanalizasyon şebeke hattı ve 2 adet 100 metreküplük fosseptik yapısı inşa ettik. Yine Kabahöyük Mahallemizde çok eski olan ve sık sık arızalanan içme suyu şebeke hattının yaklaşık 5 bin 400 metrekarelik kısmı tamamen yenilendi. Kanalizasyonu da olmayan mahallemizde 5 bin 600 metre kanalizasyon şebeke hattı yaptık. Ayrıca 2 adet de 50 metreküplük fosseptik yapısı inşa ettik. Şu anda bulunduğumuz Tatarlı Mahallemizde ise çok yetersiz olan içme suyu deposu yerine 100 metreküp kapasiteli, yeni içme suyu deposu yapıldı. Bu köyümüzde ayrıca 5 bin 200 metre yeni kanalizasyon şebeke hattı ve bir adet de 100 metreküplük fosseptik yapı inşa edilerek mahallemize kazandırıldı. Çene Mahallemizde de kanalizasyon yoktu. Yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik kanalizasyon şebeke hattı ve 2 adet 50 metreküplük fosseptik yapısı inşa edildi. Böylece toplamda bu 4 mahallemizde 26 bin 693 metre kanalizasyon şebeke hattı, 5 bin778 metre içme suyu hattı ve bir adet de su deposu yapılmış oldu. Yapılan işlerin toplam değeri 4 milyon 734 bin 234 TL. Yıllardır maalesef ihmal edilen mahallelerimizde bu yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje tamamen TESKİ tarafından yapıldı. Çalışmalarımız da TESKİ’nin öz kaynaklarından karşılandı. Bütün bu çalışmalarımızda, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkılarıyla önemli mesafeler kat ettik. TESKİ kurulduğunda nüfusun kanalizasyona erişim oranı, yüzde 70-75 civarındaydı. Çalışmalarımız sonucunda nüfusumuzun yüzde 90’ından fazlası sağlıklı kanalizasyona ulaşabiliyor. TESKİ olarak, çalışmaya devam edeceğiz. Bu yatırımın tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Hayrabolu ilçemiz modern bir kent görünümüne kavuşuyor”

Hayrabolu ilçesine hak ettiği yatırımları yaptıklarını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise şunları söyledi:

“Tekirdağ’ın büyükşehir olmasıyla beraber, çok eskilere dayanan köy geleneği, bir gecede çıkan bir kanunla ortadan kalktı ve köylerimiz mahalle oldu. Böyle olunca bu köyden mahalleye dönen mahallelerimiz merkez mahallelerde ne varsa, onu isteme hakkına sahip oldular. Buralarda halen altyapı ile uğraşmamızı hepinizin takdirlerine sunuyorum. Maalesef buralar uzunca yıllar ihmal edildi. Olması gerekenler göz ardı edildi. Elbette bu tesislerle beraber bu mahallelerimizde büyük bir rahatlama olacaktır. Önce kırsal mahallelerimizin sorunlarını çözmeliyiz. Hayrabolu ve Malkara Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki başkentidir. Bu bölgeyi korumak da hepimizin görevidir. Gerekirse tarım ve hayvancılık faktöründen dolayı buraları sit alanı haline getirmeliyiz. Verimlilik anlamında gerçekten çok değerli buralar. Verimimiz çok yüksek. Burası çok büyük tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip. Hayrabolu’ya Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyemiz tarafından çok fazla yatırım yapıldı. Geçmişte metrekareye 30 kilogram yağmur yağınca ortalığı sel götürüyordu Hayrabolu’da. Bu sene yine Hayrabolu’da metrekareye 119 kilogram yağış yağdı. Ama en ufak sıkıntı yaşanmadı. Bu, ciddi bir çalışmanın eseridir ve Hayrabolu ilçemizi hak ettiği yere getirdiğimizin önemli bir göstergesidir. Artık Hayrabolu ilçemiz modern bir kent görünümüne kavuşuyor yavaş yavaş. Bu başarının en büyük sahibi bizleri göreve getiren siz sevgili vatandaşlarımızsınız. İnanıyorum ki Tekirdağ halkı önümüzdeki genel seçimlerde de, yerel seçimlerde de sosyal demokrat 12 belediyeyi, bizleri bir kez daha göreve getireceklerdir. Elbette ki yatırımlarımız bu kadarla sınırlı kalmayacak. Önümüzde 350 günden fazla zaman var. Biz bu sürenin sonuna kadar sadece ve sadece hizmeti düşüneceğiz. Siyaset zamanı geldiğinde de siz vatandaşlarımızla yüzleşeceğiz. Ne söz verdik, neleri yaptık sizlere anlatacağız. Yaptıklarımızdan dolayı tek bir vatandaşımızın bile bize ‘Allah razı olsun’ demesi bizler için büyük gurur kaynağıdır. Bu yatırımların tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışacağız.”

Konuşmaların ardından Kabahöyük, Tatarlı, Çene ve Kadriye Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.