TEKİRDAĞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:47

Kahraman şehitlerin adları okullarda yaşatılıyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki 3 okula, Şehit Er Kadir Dadaş, Şehit Yarbay Songül Yakut ve Şehit Demet Sezen’in isimleri verildi.2012 yılında Tunceli’de vatani görevini yaptığı sırada PKK’nın yola döşediği patlayıcının infilak...

Kahraman şehitlerin adları okullarda yaşatılıyor
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki 3 okula, Şehit Er Kadir Dadaş, Şehit Yarbay Songül Yakut ve Şehit Demet Sezen’in isimleri verildi.

2012 yılında Tunceli’de vatani görevini yaptığı sırada PKK’nın yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve kabri Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde bulunan er Kadir Dadaş’ın ismi mahallesindeki okulda yaşatılıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojileri, kimya teknolojisi ve tasarım teknolojileri olmak üzere 4 bölümde eğitim veriyor.

Şehit Songül Yakut Anaokulu

1 Haziran 2017 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba’dan havalanan helikopterin kısa bir süre sonra düşmesi sonucu şehit olan Yarbay Songül Yakut’un ismi Karaağaç Mahallesi’ne yapılan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan anaokuluna verildi.

15 Temmuz şehidimizin ismi yaşatılıyor

15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminde, görev yaptığı Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Özel Harekat Polisi Demet Sezen’in ismi de Kapaklı’da bir anaokulunda yaşatılıyor. Kapaklı’nın Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Şehit Demet Sezen Anaokulu 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime başladı ve 4 şubesiyle hizmet veriyor.
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