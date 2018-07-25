Kapaklı polisi kuş uçurtmuyor

Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri 7 gün 24 saat ilçenin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıyor.Ekipler...

Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri 7 gün 24 saat ilçenin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıyor.

Ekipler ilçenin en yoğun noktalarında asayiş, terör ve yol uygulamalarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri bu kapsamda Yıldızkent Kavşağında asayiş, terör ve yol uygulaması yaptı. Ekiplerin rutin olarak yaptıkları uygulamada 60 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 30 araç incelendi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 3 sürücü ve 2 araca idari para cezası uygulandı.

Sürücüler uyarıldı

Ekipler asayiş, terör ve yol uygulamaları sırasında özellikle emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz ederek, her araç sürücüsüne genel trafik kuralları hakkında kısa bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler kontrolleri sırasında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan aranan bir şahsı gözaltına aldı.