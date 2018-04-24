TEKİRDAĞ:
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24 Nisan 2018 Salı 14:30

Kaymakamlık Kupası’nın sahibi Cemaliye Mahallesi oldu

Tekirdağ’da Çorlu Kaymakamlığı tarafından her yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında organize edilen mahalle maçları turnuvasında Cemaliye Mahallesi şampiyon oldu.Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda Çorlu Kaymakamlığı tarafından Çorlu...

Kaymakamlık Kupası'nın sahibi Cemaliye Mahallesi oldu
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Tekirdağ’da Çorlu Kaymakamlığı tarafından her yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında organize edilen mahalle maçları turnuvasında Cemaliye Mahallesi şampiyon oldu.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda Çorlu Kaymakamlığı tarafından Çorlu Muhtarlar Derneğinin de katkılarıyla düzenlenen turnuvanın final maçı gerçekleştirildi. Bu yıl 2004 ile 2005 doğumlu çocukların katıldığı Çorlu mahalle maçları turnuvasının şampiyonu Cemaliye Mahallesi oldu.

Her yıl düzenlenen turnuva sonunda bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç tarafından verildi.
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