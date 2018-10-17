Kırklareli’nde iş yerinden hırsızlık

Kırklareli’nde bir iş yerinden 45 karton sigara ve 500 TL para çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyünde sabah dükkana gelen işletme sahibi kapının açılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı dükkanda inceleme yaptı. Yaklaşık 45 karton sigara ve 500 TL parası çalınan dükkan sahibi B.G. şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.