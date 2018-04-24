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24 Nisan 2018 Salı 14:18

Kızılay Çorlu Şubesinden "Minik Adımlara Minik Destek" kampanyası

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi tarafından hayata geçirilen "Minik Adımlara Minik Destek" projesi kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla tedarik edilen yüzlerce spor ayakkabı öğrencilere dağıtıldı.Kızılay yöneticileri, Çorlu’da Cumhuriyet...

Kızılay Çorlu Şubesinden 'Minik Adımlara Minik Destek' kampanyası
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Türk Kızılayı Çorlu Şubesi tarafından hayata geçirilen "Minik Adımlara Minik Destek" projesi kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla tedarik edilen yüzlerce spor ayakkabı öğrencilere dağıtıldı.

Kızılay yöneticileri, Çorlu’da Cumhuriyet Özel İdare İlkokulunun tüm öğrencilerine, 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu ile ortaokulunda da ihtiyaç sahibi öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.

Spor ayakkabılarının 23 Nisan Bayramı da göz önüne alındığında bir nevi bayram hediyesi olduğunu kaydeden Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Kaymakam Kılıç, "Çorlu Kızılay Şubesinin Minik Adımlara Minik Destek kampanyası kapsamında tedarik edilen ayakkabıları Mustafa Kemal İlkokulunda dağıttık. Çocuklarımızla çok güzel sohbetler yaptık. Ama maalesef okula devam etmeyen öğrenciler de vardı. Onlara da ayakkabılardan vermek isterdik. Anne ve babalar ne olursa olsun çocuklarınızı okula gönderin ki onlarda arkadaşları gibi mutlu olsunlar" dedi.
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