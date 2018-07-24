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24 Temmuz 2018 Salı 14:29

Malkara TMO’ya 12 bin 500 ton buğday getirildi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malkara Ajans Amirliğinde 18 Haziran tarihinden bugüne kadar 12 bin 500 ton buğday alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Malkara TMO'ya 12 bin 500 ton buğday getirildi
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malkara Ajans Amirliğinde 18 Haziran tarihinden bugüne kadar 12 bin 500 ton buğday alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malkara Ajans Amiri Ziraat Mühendisi Nihat Atalar, 18 Haziran tarihinden bu yana randevulu sistemle 12 bin 500 ton buğday alımı yapıldığını bildirdi. Depo sorununun olmadığını vurgulayan Ajans Amiri Nihat Atalar, kapalı depolarda kapasitenin 30 bin ton olduğunu belirterek, "Çiftçimizin elindeki ürün bitene kadar alımlar devam edecek" diye konuştu.

Nihat Atalar, buğday alım fiyatlarının ise cinsine ve kalitesine göre, ton başına bin ile bin 70 liraya kadar değer gördüğünü söyledi. Atalar, düşük vasıflı yemlik buğdayın ise tonunun 870 liradan alındığını belirterek, hububat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ürününü TMO’ya getiren çiftçiler de yaptıkları açıklamada, ürün tesliminde sorun yaşamadıklarından dolayı iyi hizmet sunan Malkara TMO ekibine teşekkür etti.
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