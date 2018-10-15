Meydan projesinde yıkım çalışması incelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesince Süleymanpaşa ilçesinde sürdürülen, meydan projesinin bir parçası olan ve Tekpark A.Ş. tarafından kullanılan hizmet binası alanında yıkım çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesince Süleymanpaşa ilçesinde sürdürülen, meydan projesinin bir parçası olan ve Tekpark A.Ş. tarafından kullanılan hizmet binası alanında yıkım çalışmalarını inceledi.

Yıkım çalışmaları hakkında görevli personelden bilgi alan Başkan Kadir Albayrak, çalışmaların bir an önce bitirilmesi konusunda personele talimat verdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahile inen merdivenlerde düzenleme çalışmalarının da başlayacağının bilgisini veren Başkan Albayrak, çalışmaların tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.