Minik öğrenciler sokak hayvanları ile buluştu

Tekirdağ’da anaokulu öğrencileri bakımevini ziyaret ederek sokak hayvanlarının bakımı konusunda bilgi aldı.45 öğrencinin katıldığı gezide öğrenciler veteriner hekim tarafından karşılanırken Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi...

Tekirdağ’da anaokulu öğrencileri bakımevini ziyaret ederek sokak hayvanlarının bakımı konusunda bilgi aldı.

45 öğrencinin katıldığı gezide öğrenciler veteriner hekim tarafından karşılanırken Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve bakımevindeki hayvanların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve evde bakımı konusunda veteriner hekimlerin verdiği bilgileri dinleyen minik öğrenciler, özellikle yavru kedi ve köpeklere büyük ilgi gösterdi.

Tedavisi devam eden sahipsiz sokak hayvanlarına özel ilgi gösteren çocuklar, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevindeki sahipsiz canlar için hediye etti.