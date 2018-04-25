TEKİRDAĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:36

Miras Atölyesi 1 Projesi değerlendirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Rakoczi Müzesi etrafında bulunan tarihi dokunun yeniden canlandırılarak gelecek nesillere ve turizme kazandırılması amacıyla sürdürülen "Miras Atölyesi 1 Projesi" hakkında değerlendirme...

Miras Atölyesi 1 Projesi değerlendirildi
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Rakoczi Müzesi etrafında bulunan tarihi dokunun yeniden canlandırılarak gelecek nesillere ve turizme kazandırılması amacıyla sürdürülen "Miras Atölyesi 1 Projesi" hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Dairesi Başkanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen Miras Atölyesi 1 Projesi ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde kentin geleneksel kültürünü ve tarihi geçmişini yansıtacak bir merkez oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Dairesi Başkanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, proje kapsamında bugüne dek yapılanlar ve yapılacaklar değerlendirilirken, son durum hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirme toplantısına Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Dairesi Başkanı Dilşad Ergin ve Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı.
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