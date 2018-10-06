TEKİRDAĞ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:55

Öğrenciler Ergene Belediyesi barınağını ziyaret etti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde öğrenciler belediyenin Velimeşe Mahallesi’ndeki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sevimli dostlarını ziyaret etti.Öğrenciler, Ergene Belediyesi tarafından...

Öğrenciler Ergene Belediyesi barınağını ziyaret etti
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde öğrenciler belediyenin Velimeşe Mahallesi’ndeki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sevimli dostlarını ziyaret etti.

Öğrenciler, Ergene Belediyesi tarafından Velimeşe Mahallesi’ne kurulan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlarla bir araya gelme fırsatı yakalarken, belediyenin veteriner hekimi tarafından öğrencilere barınak gezdirildi ve bilgi verildi.

Ergene Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Sezer, "İçerisinde 100 adet köpek kulübesi bulunan merkezimizde 2017 yılında bin 520 adet dişi ve erkek köpeğin kısırlaştırılması yapıldı, bununla birlikte dışarıda bulunan sokak hayvanlarının kuduz aşısı, uyuz aşısı, pire ve kene damlaları da eksiksiz olarak tamamlandı. Barınağımızda ve ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarına ayda toplam 4,5 ton kuru mama takviyesi de yine belediyemiz tarafından yapılıyor. Ayrıca yine ilçe genelinde bulunan parklarda kediler için kedi evlerimiz ve kış aylarında soğuk havalardan etkilenmemeleri için 20 adet kuş evlerimiz de mevcuttur" dedi.

Ergene Belediyesi barınağında bulunan sevimli dostlarıyla birlikte güzel vakit geçiren öğrenciler en kısa zamanda öğretmenleri ile birlikte tekrar barınağa gelmek istediklerini belirterek barınaktan ayrıldı.
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