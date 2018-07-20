Öğretmen ve öğrenciler İnsansız Hava Aracı yapıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Havacılık Kulübü, İnsansız Hava Aracı (İHA) yapıyor.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şube Müdürü İbrahim Çakal ve Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ile birlikte Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Model Uçak (İHA) Yapım ve Uçurma (Pilotaj) kurslarına katıldı ve yerinde incelemeler yaptı. Okulda 2013 yılında kurulan Model Uçak Atölyesi ile model uçak (İHA) yapım ve uçurma (Pilotaj) kursları başladı.

"Türkiye 6.sı oldular"

2015 yılından itibaren ulusal düzeyde liseler ve üniversiteler arası tasarım ve İHA uçuş yarışmalarına katılan Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2015 yılında Bursa’da yapılan İnsansız Hava Araçları Yarışmasında tasarım dalında Türkiye 6.sı oldu. 2018 yılı itibariyle Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi kapsamında okulda açılan Ata Model Uçak Yapım Kursu, Flamingo Model Uçak Yapım Kursu ve Radyo Kontrollü Uçak Modelciliği Kursu devam etmektedir.

Başarılı kursiyerlere "Radyo Kontrollü Uçak Model Uçak Pilotu Belgesi" veriliyor

Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni olan ve okulda kurduğu Havacılık kulübü ile İHA faaliyetlerini gerçekleştiren Osman Çelik kurslarla ilgili şu bilgileri verdi: Kursiyerler, Radyo Kontrollü Uçak Modelciliği Kursuna, uçakların uçuş prensipleri ve aerodinamik özellikleri hakkında bilgi edinerek başlamakta daha sonra imkânlar ölçüsünde daha fazla radyo kontrollü bir uçak yaparak uçaklara ait mekanik ve elektronik donanımları tanımaktadırlar. Tüm bu aşamalar sonunda kendi yapmış oldukları uçakları uçurabilmek için simülasyon eğitimi almaktadırlar. Simülasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlar araziye çıkarak eğitmen pilot eşliğinde kendi yapmış oldukları uçağı uçurarak pilotaj eğitimini tamamlamaktadırlar. Bu eğitim sonrasında başarılı kursiyerlere Radyo Kontrollü Uçak Model Uçak Pilotu Belgesi verilmektedir.